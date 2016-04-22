Кэмерон: Если бы не Великобритания, санкций против РФ из-за агрессии в Украине могло не быть

Об этом Кэмерон сказал на совместной пресс-конференции с президентом США Бараком Обамой в Лондоне.

"Мы разделяем общий интерес в убеждении, что Европа осуществляет жесткий подход в отношении российской агрессии. И если мы возьмем вопрос санкций, которые мы ввели с помощью Европейского Союза, я считаю, что я могу положить свою руку на мое сердце и сказать - что Великобритания сыграла действительно важную роль, и продолжает играть важную роль в обеспечении того, чтобы санкции были введены в действие, и оставались в силе. Я не уверен, что это произошло бы, если бы нас не было там в составе (Европейского Союза - УНИАН)", - отметил Кэмерон.

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При этом он заявил, что в интересах Великобритании, "чтобы Европа была сильной против агрессии".

В то же время Обама заявил, что Соединенные Штаты хотят видеть Британию сильной в качестве партнера.

"И Соединенное Королевство занимает лучшую позицию, когда помогает вести сильную Европу", - подчеркнул Обама.