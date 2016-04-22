В ЕС утвердили создание единой погранслужбы

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам миграции и гражданства Димитрис Аврамопулос на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания глав МВД 28 стран Европейского Союза, передает РБК-Украина.

"Теперь это решение должен одобрить Европейский парламент" - отметил еврокомиссар.

Аврамопулос подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы завершить процедуру создания нового пограничного ведомства Евросоюза к лету текущего года.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Европейском Союзе в четверг, 21 апреля, стали известны планы распределения сирийских беженцев, которых ЕС будет принимать в рамках соглашения с Турцией.