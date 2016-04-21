СМИ: В ЕС впервые заговорили о конкретном плане распределения сирийских беженцев

Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

Согласно обнародованному документу, в первые месяцы страны Евросоюза и еще три европейские страны должны принять из Турции примерно по 1100 сирийских беженцев в месяц. Как прокомментировал план министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер, "хорошо, что эти цифры не очень большие".

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Больше всего сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции, согласно предварительным планам, примут Норвегия, которая не входит в ЕС (218 в месяц), Франция (148) и Италия (118). Германия же, по планам, должна будет принимать ежемесячно по 100 беженцев. Однако, по данным dpa, страна добровольно согласилась увеличить это число до 200. Пока не известно, будет ли официально утвержден план, который подготовили Нидерланды - страна, на данный момент председательствует в ЕС.

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Как известно, с 20 апреля между ЕС и Турцией действует соглашение по преодолению кризиса беженцев. Согласно ему, Европейский Союз согласился принять до 72 тысяч сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. В свою очередь, Турция взяла на себя обязательства по реадмиссии всех беженцев, которые с конца марта прибывают с ее территории в Грецию.