МАК опубликовал промежуточный отчет по катастрофе лайнера FlyDubai в Ростове
Согласно промежуточному отчету МАК, на момент авиационного происшествия все системы самолета находились в исправном состоянии и работали в штатном режиме.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Эксперты комиссии Межгосударственного авиационного комитета подтвердили, что крушение пассажирского "Боинга" в ростовском аэропорту в марте произошло в результате перевода пилотами стабилизатора лайнера в положение "пикирование", но не установили мотивов этих действий.
"Бортовые самописцы самолета свидетельств внештатной работы средств навигации и посадки также не зарегистрировали", - говорится в сообщении комитета.
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Как стало известно ранее, при заходе самолета на посадку на высоте 900 метров стабилизатор лайнера был отклонен на 5 градусов на пикирование, из-за чего самолет перешел в энергичное снижение.
Последующие действия экипажа не позволили предотвратить столкновения самолета с землей, отмечают в МАК.
В отчете не проясняются мотивы действий пилотов, однако указывается, что комиссия по расследованию среди прочего планирует изучить психоэмоциональное и физиологическое состояние членов экипажа.
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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai, следовавший из крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов Дубая, разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, пытаясь уйти на второй круг.