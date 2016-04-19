Боевики ИГИЛ опубликовали видео уничтожения турецкого танка M-60T ракетой "Корнет"

18:14, 19 апреля 2016
Мир
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Террористическая группировка "Исламское государство" распространила в сети видеозапись, на которой зафиксировано поражение противотанковой ракетой "Корнет" танка М-60Т вооруженных сил Турции.

Скриншот видео

Танк, занимавший позицию в укреплении на гребне холма, получил попадание в башню. Последствия для машины и экипажа неизвестны, пишет Лента.ру.

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Как известно, террористическая группировка "Исламское государство" захватила большое количество вооружения в период своего наступления в 2014-15 годах, включая противотанковые ракеты различных типов.

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