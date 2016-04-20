В НАТО рассказали о своем видении политического диалога с Россией
15:24, 20 апреля 2016Мир
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивает, что в НАТО заинтересованы в поддержании политического диалога с Россией открытым, но это не означает возврата к прежним отношениям.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал по итогам заседания Совета НАТО - Россия.
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"Мы все согласились, что в наших интересах сохранять политический диалог открытым", - подчеркнул Столтенберг.
По его словам, это не означает возвращения к тем отношениям, какими они были раньше.
Напомним, ранее в Кремле заявили о "торжестве полного взаимного недоверия" между Россией и НАТО. "Российско-НАТОвские отношения безусловно переживают, казалось бы, забытый, но такой, что быстро вернулся, дефицит взаимного доверия и, наверное, торжество полного взаимного недоверия", - сказал пресс-секретарь Путина Песков.
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