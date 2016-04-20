В НАТО рассказали о своем видении политического диалога с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал по итогам заседания Совета НАТО - Россия.

Читайте такжеНАТО и Россия возвращаются за стол переговоров впервые с 2014 года

"Мы все согласились, что в наших интересах сохранять политический диалог открытым", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, это не означает возвращения к тем отношениям, какими они были раньше.

Напомним, ранее в Кремле заявили о "торжестве полного взаимного недоверия" между Россией и НАТО. "Российско-НАТОвские отношения безусловно переживают, казалось бы, забытый, но такой, что быстро вернулся, дефицит взаимного доверия и, наверное, торжество полного взаимного недоверия", - сказал пресс-секретарь Путина Песков.