У Кэмерона заявили, что выход Британии из ЕС ослабит фронт против российской агрессии

Об этом министр по делам Европы Великобритании Дэвид Лидингтон заявил во время конференции по безопасности Globsec, который проходит в Братиславе, передает Deutsche Welle.

"Если говорить о сохранении решительного фронта для противостояния российской агрессии - то он будет ослаблен", - отметил Лидингтон, слова которого цитирует агентство Reuters.

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Лидингтон пояснил, что такое решение негативно скажется на международной политике и политике безопасности ЕС, поскольку Евросоюз потеряет одного из крупнейших дипломатических и военных игроков.

Лидингтон также отметил, что, кроме вероятной военной угрозы, вызовом для европейской безопасности являются действия России в энергетической и информационной сферах, а также в сфере кибербезопасности.

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По результатам онлайн-опроса института YouGov, обнародованным 15 апреля, количество сторонников дальнейшего членства Великобритании в ЕС на 1% больше количество сторонников выхода. Референдум должен состояться 23 июня.