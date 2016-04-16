У Кэмерона заявили, что выход Британии из ЕС ослабит фронт против российской агрессии
Решение о выходе Великобритании из Европейского Союза может ослабить усилия ЕС по сохранению единого решительного фронта против российской агрессии.
Об этом министр по делам Европы Великобритании Дэвид Лидингтон заявил во время конференции по безопасности Globsec, который проходит в Братиславе, передает Deutsche Welle.
"Если говорить о сохранении решительного фронта для противостояния российской агрессии - то он будет ослаблен", - отметил Лидингтон, слова которого цитирует агентство Reuters.
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Лидингтон пояснил, что такое решение негативно скажется на международной политике и политике безопасности ЕС, поскольку Евросоюз потеряет одного из крупнейших дипломатических и военных игроков.
Лидингтон также отметил, что, кроме вероятной военной угрозы, вызовом для европейской безопасности являются действия России в энергетической и информационной сферах, а также в сфере кибербезопасности.
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По результатам онлайн-опроса института YouGov, обнародованным 15 апреля, количество сторонников дальнейшего членства Великобритании в ЕС на 1% больше количество сторонников выхода. Референдум должен состояться 23 июня.