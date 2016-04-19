Число жертв землетрясения в Эквадоре увеличилось до 480 человек

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на власти страны.

"У нас в списке было 2000 человек пропавших без вести. Сейчас мы знаем о судьбе 300 из них", - сообщил замеcтитель главы МВД страны Диего Фуэнтес.

Число пострадавших в результате землетрясения превысило 2500. По данным Красного креста, в помощи нуждаются более 100 тысяч жителей Эквадора.

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