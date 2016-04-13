Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Центр дикой природы в Индии (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, герцог и герцогиня Кембриджские пообщались с жителями деревни Панбари в Казиранге и поучаствовали в украшении статуи для Парада слонов в Казиранге.

Также супруги побывали на сафари-прогулке в Центре дикой природы в Национальном парке Казиранга. Кейт и Уильям напоили водой детенышей редких животных и пообщались со смотрителями парка.

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Площадь территории, занимаемой парком, составляет 688 квадратных километров. В парке находятся прекрасные тропические леса, реки, великолепные луга. Всемирную известность парку принесло то, что здесь находится величайшая (2/3 мировой численности) в мире популяция однорогого носорога. Также в парке можно увидеть тигров, слонов, губачей, бенгальских кошек, кошек-рыболовов, гауров, барасингов и многих других диких животных.

Как сообщал УНИАН, участницы конкурса красоты Miss Eco Universe 2016 сфотографировались на фоне египетских пирамид на окраине Каира.