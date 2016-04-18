"Судный день для ГРУшников": У Лаврова пообещали вернуть Александрова и Ерофеева в РФ

Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, передает РИА "Новости".

"Мы, несмотря на все эти проблемы, препятствия, препоны со стороны Киева, продолжаем работать с тем, чтобы наши граждане вернулись на родину как можно скорее", – сказал он.

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Кроме того, у Лаврова заявили, что "украинские власти чинят различные препятствия".

Как сообщал УНИАН, Александрова и Ерофеева приговорили к 14 годам лишения свободы каждого с конфискацией имущества. Приговор сегодня, 18 апреля, вынес Голосеевский райсуд Киева.