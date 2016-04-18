"Судный день для ГРУшников": У Лаврова пообещали вернуть Александрова и Ерофеева в РФ
18:06, 18 апреля 2016Мир
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Москва продолжит прилагать все усилия для возвращения российских граждан, которые содержатся в заключении в Украине.
REUTERS
Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, передает РИА "Новости".
"Мы, несмотря на все эти проблемы, препятствия, препоны со стороны Киева, продолжаем работать с тем, чтобы наши граждане вернулись на родину как можно скорее", – сказал он.
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Кроме того, у Лаврова заявили, что "украинские власти чинят различные препятствия".
Как сообщал УНИАН, Александрова и Ерофеева приговорили к 14 годам лишения свободы каждого с конфискацией имущества. Приговор сегодня, 18 апреля, вынес Голосеевский райсуд Киева.
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