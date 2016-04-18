Число жертв мощного землетрясения в Эквадоре возросло до 350 человек

Об этом сообщил 18 апреля министр безопасности страны Сесар Навас, передает РИА Новости.

В эфире канала Teleamazonas Навас отметил, что работы по разбору завалов и поиску людей под обломками сейчас продолжаются.

Подземные толчки магнитудой 7,8 были зафиксированы в Эквадоре вечером в субботу. Эпицентр землетрясения располагался в 28 километрах к юго-востоку от населенного пункта Муисне. Очаг землетрясения залегал на глубине 20,2 километра. От удара стихии обрушились многоэтажные отели, рестораны, жилые дома вместе с их обитателями.

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