Число жертв мощного землетрясения в Эквадоре возросло до 350 человек
Число жертв мощного землетрясения в Эквадоре увеличилось до 350 человек.
Об этом сообщил 18 апреля министр безопасности страны Сесар Навас, передает РИА Новости.
В эфире канала Teleamazonas Навас отметил, что работы по разбору завалов и поиску людей под обломками сейчас продолжаются.
Подземные толчки магнитудой 7,8 были зафиксированы в Эквадоре вечером в субботу. Эпицентр землетрясения располагался в 28 километрах к юго-востоку от населенного пункта Муисне. Очаг землетрясения залегал на глубине 20,2 километра. От удара стихии обрушились многоэтажные отели, рестораны, жилые дома вместе с их обитателями.
Читайте такжеЧисло жертв землетрясения в Эквадоре превысило 230 человек (фотогалерея)Как сообщал УНИАН, землетрясение стало самым сильным в Эквадоре за последние 37 лет. В страну отправились спасатели из других стран, в том числе из Мексики и Колумбии.