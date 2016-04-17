Число жертв двойного землетрясения в Японии превысило 40 человек

Число жертв двойного землетрясения, произошедшего на этой неделе в Японии, достигло 41.

Еще как минимум 8 человек числятся пропавшими. Некоторые из них, судя по всему, были погребены огромными селями после второго землетрясения в пятницу, передает Русская служба Би-Би-Си.

Более 180 тысяч человек провели третью ночь в палатках или автомобилях.

Около 62 тысячи домов остаются без электроэнергии, а 300 тысяч - без водоснабжения.

Ранее власти префектуры Кумамото на острове Кюсю, где толчки были наиболее ощутимы, сообщили о серьезных разрушениях, поврежденных дорогах и линиях электропередач; местная больница была эвакуирована из-за опасности обрушения.

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Как сообщал УНИАН, землетрясения магнитудой 7,3 произошли возле города Кумамото на юге острова Кюсю 15 апреля днем по киевскому времени (в Японии это была ночь 16 апреля).