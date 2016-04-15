Большинство немцев против выхода Великобритании из ЕС - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения infratest dimap по заказу Deutsche Welle.

Согласно этим данным, 78 процентов опрошенных считают, что Великобритания должна остаться в ЕС. Поддерживают так называемый Brexit лишь 13 процентов респондентов. Вместе с тем девять процентов опрошенных не смогли определиться с ответом.

Участникам опроса также предложили спрогнозировать, как британцы проголосуют на референдуме относительно членства в ЕС, который должен состояться в Великобритании 23 июня. Так, 47 процентов опрошенных убеждены, что британцы поддержат дальнейшее членство в ЕС, а еще 38 процентов исходят из того, что они проголосуют за Brexit. При этом 15 процентов респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Мужчины и женщины ответили на этот вопрос несколько по-разному. В то время как 54 процента мужчин прогнозируют дальнейшее пребывание Великобритании в ЕС, среди женщин такого мнения придерживается 41 процент опрошенных. При этом 42 процента респонденток считают, что на референдуме будет поддержан Brexit. Также в опросе прослеживается следующая тенденция: чем выше уровень образования и доходов респондентов, тем чаще они считают, что Великобритания и в дальнейшем будет членом ЕС.

На вопрос, как может повлиять выход Великобритании на экономическую ситуацию в ЕС, 53 процента опрошенных ответили, что никакого влияния не будет. Еще 36 процентов считают, что Brexit будет иметь негативное влияние на европейскую экономику. И лишь два процента респондентов убеждены, что это приведет к улучшению экономической ситуации в ЕС. Отвечая на данный вопрос, люди с высоким уровнем образования были более пессимистичными: из них только 47 процентов считают, что выход Великобритании не отразится на экономике ЕС.

Как отмечает издание, в опросе приняли участие 1023 гражданина Германии в возрасте от 18 лет. В самой Великобритании противников и сторонников пребывания в ЕС - практически поровну. Однако последние опросы свидетельствуют, что сторонников ЕС - несколько больше. Тем не менее, до 23 процентов избирателей еще не определились, как проголосуют на референдуме.

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Как сообщал УНИАН, по прогнозам британской банковской группы Lloyds, возможный выход Великобритании из Евросоюза в краткосрочной перспективе приведет к экономической нестабильности.

Общенациональный референдум о членстве Британии в ЕС намечен на 23 июня. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявлял, что намерен вести накануне референдума активную кампанию за дальнейшее пребывание в ЕС.

При этом в середине марта командующий сухопутных войск США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что возможный выход Великобритании из Евросоюза ослабит НАТО на фоне перманентных угроз со стороны России.