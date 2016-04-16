В Польше опубликовали записи последних 38 минут полета Ту-154, в котором погиб Качинский

Польский телеканал TVN24 опубликовал аудиозапись и расшифровку переговоров в кабине пилотов Ту-154 в последние 38 минут полета перед крушением под Смоленском в 2010 году, в результате которого погиб президент страны Лех Качинский, передает Газета.ру.

Отмечается, что на записи голоса пилотов и тех, кто заходил в кабину, отделены друг от друга. Таким образом, запись представляет собой сочетание трех звуковых дорожек: записи с микрофона пилота, второго пилота и микрофонов, установленных в кабине.

При этом телеканал добавил, что не стал публиковать последние 4 секунды записи из-за их содержания и уважения к памяти жертв катастрофы.

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Лайнер Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту - президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа - погибли.