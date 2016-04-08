Египет и Саудовская Аравия построят мост через Красное море

По словам короля Салмана, строительство моста будет способствовать развитию торговых отношений между двумя государствами, которые являются давними союзниками, передает Би-би-си.

Известно, что президент Египта предложил назвать мост именем короля Саудовской Аравии.

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Президент Египта подчеркнул, что подписание соглашения открывает "новую главу" в отношениях с Саудовской Аравией.

Планы по строительству моста через Красное море озвучивались и ранее. Тогда речь шла о проекте моста через Тиранский пролив, который связывает Акабский залив с основной частью Красного моря. Его стоимость оценивали примерно в $3–4 млрд.

Напомним, в начале августа прошлого года в Египте запустили второй Суэцкий канал. По словам египетского президента, строительство дублирующего участка Суэцкого канала длиной в 35 км и расширение русла в остальной части было необходимо стране для развития экономики после нескольких лет политической и экономической нестабильности.