В Италии полиция задержала связанного с терактами в Париже и Брюсселе алжирца
В итальянской провинции Салерно полицейские арестовали алжирца, который подозревается в пособничестве террористам, совершившим атаки на Париж и Брюссель.
Об этом сообщает РБК со ссылкой агентство ANSA.
По данным бельгийских следователей, задержанный мужчина участвовал в изготовлении фальшивых документов для боевиков, которые устроили теракты 13 ноября 2015 года в Париже и 22 марта 2016 года в Брюсселе.
Ордер на арест алжирца выдали власти Бельгии, отмечает агентство.
Ранее бельгийская полиция задержала третьего подозреваемого в совершении теракта в брюссельском аэропорту. Им оказался Фейсал Шеффу, именно он был «мужчиной в панаме» на видео с предполагаемыми террористами, появившемся после нападения. Шеффу занимался журналистикой, в частности, работал на издание Journal du Musulman.
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Напомним, 22 марта в Брюсселе произошла серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро.
Федеральный прокурор Бельгии Фредерик ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником.