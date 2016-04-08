Взрывы в Брюсселе: обнародовано видео с подозреваемым в организации теракта

Власти Бельгии предполагают, что участников нападений было четверо: трое смертников погибли при взрывах, один находится в бегах. На записях камер наблюдения видно, что подозреваемый облачен в светлую куртку, светло-голубую рубашку и шляпу.

По словам прокуроров, подозреваемый вышел из здания аэропорта Завентем в 7:58 утра после взрывов, передает Русская служба ВВС.

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Затем он прошел мимо отеля Sheraton и стоянки автомобилей компании по прокату Avis. Покинув территорию аэропорта, в какой-то момент "человек в шляпе" избавился от своей светлой куртки.

В 8:50 утра он был замечен на перекрестке Гроте Даальстраат и шоссе де Лувен, когда направлялся в сторону центра города. Рукава его рубашки в тот момент были закатаны.

Подозреваемый продолжил свой путь по шоссе де Лувен, затем свернул на авеню де Брабаконн и исчез из поля зрения камер наблюдения у перекрестка с рю дю Нойе в 9:50. За два часа с момента выхода из здания аэропорта "человек в шляпе" прошел пешком около 10 километров.

Как сообщал УНИАН, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя прогремело два взрыва. Вскоре прогремел взрыв на станции метро Мальбек. В результате терактов погибли 32 человека, около 300 получили ранения. Ответственность за эти теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".