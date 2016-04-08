Кэмерон рассказал о продаже своей доли в офшоре

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По словам премьера, эту долю в зарегистрированной в Панаме его отцом компании Blairmore Holdings они с женой продали в 2010 году, выручив за нее около 30 тысяч фунтов (примерно 42 тысячи долларов).

В интервью британской телекомпании ITV Кэмерон сказал, что ему "нечего скрывать", и что он выплатил все полагающиеся налоги.

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Насколько известно Би-би-си, премьер-министр вскоре обнародует свои налоговые декларации - возможно, уже на следующей неделе.

Ранее Кэмерон уже заявил, что не владеет долями в каких-либо офшорных компаниях, однако не уточнял, были ли они у него до этого. Он добавил, что живет на зарплату, а также на сбережения, с которых он получает проценты.