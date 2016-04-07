"Это чушь": Путин впервые прокомментировал "панамский скандал"

Об этом он заявил на медиафоруме "Правда и справедливость", передает "Дождь".

Путин заявил, что публикация "панамских документов" — попытка раскачать ситуацию в стране изнутри. Он пояснил, что самый простой способ это делать — внушить народу недоверие к власти.

Он заявил, что в "панамском досье" нет прямой ссылки на то, что он владеет офшорами, "коррупционной составляющей тоже не существует".

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Президент РФ добавил, что гордится такими людьми, как Ролдугин (глава Санкт-Петербургского Дома музыки, которого называют его другом - Ред.), потому что он "истратил деньги на музыкальные инструменты для России". По его мнению, Ролдугин "пытается заниматься бизнесом, но не зарабатывает миллиарды долларов".

"Это чушь", — заключил Путин.