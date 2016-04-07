НАТО не видит со стороны РФ "неминуемой угрозы"

НАТО видит агрессивное поведение России и отвечает на него, но не намерено доводить ситуацию до Холодной войны. Об этом Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил в Вашингтоне, передают "РИА Новости".

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"Мы не видим неминуемой угрозы для НАТО, в том числе на восточных границах в Европе", — сказал он в Атлантическом совете, когда его спросили о том, "какова реальная угроза со стороны России".

Вместе с тем Столтенберг добавил, что в Альянсе видят "агрессивное поведение РФ".

"Это вызывает опасения, и мы отвечаем на это", — сказал он.

"НАТО не ищет конфронтации с Россией. Мы избежим новой Холодной войны. Мы рассчитываем на диалог с Россией", — сказал он.

Генсек альянса добавил, что "нет противоречий межу серьезной обороной и конструктивным диалогом".

Добавим, главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав заявил, что США и НАТО переходят в странах Восточной Европы от политики "безопасности" к политике "отпугивания".

"В течение последних двух лет мы наблюдали, как Россия искала пути расширения своего влияния", - цитирует Филиппа Бридлава агентство Reuters.

Ранее УНИАН сообщал, что Соединенные Штаты Америки направят в восточноевропейские страны-члены НАТО одну танковую бригаду для постоянного размещения.