Полиция Норвегии нашла картину Мунка стоимостью около 240 тысяч евро, похищенную в 2009 году

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AP.

Дерзкая кража произошла в ноябре 2009 года. Злоумышленники похитили раскрашенную вручную литографию Мунка "История", разбив окно в помещении галереи Nyborgs Kunst, торгующей произведениями искусства. Стоимость картины, по оценкам экспертов, составляла около 240 тысяч евро.

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В заявлении полиции говорится, что произведение, изображающее разговор бородатого старика в залатанной одежде с мальчиком, осталось неповрежденным.

Обстоятельства, при которых была обнаружена картина, не разглашаются. Известно, что в рамках расследования два человека были арестованы по обвинению в хранении краденого.

Ценовой рекорд на холсты Мунка составляет 119 миллионов 992,5 тысячи долларов. За такую сумму на торгах Sotheby"s в Нью-Йорке в 2012 году была продана его культовая работа "Крик".