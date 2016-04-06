В Греции произошли столкновения во время эвакуации палаточного лагеря мигрантов
17:29, 06 апреля 2016Мир
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В греческом порту Пирей произошли столкновения после того как власти проинформировали мигрантов об эвакуации из временного палаточного лагеря.
Люди проводили протест в порту с требованием открыть северную границу страны / ekathimerini.com
Мигрантов собирались перевезти в специально построенные лагеря близи Афин, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Ekathimerini. Сообщается, что люди также проводили сидячую акцию протеста в порту с требованием открыть северную границу страны.
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Один из протестующих угрожал бросить младенцем в чиновников береговой охраны, которые помешали ему разгромить один из припаркованных автомобилей. В конце концов, ребенка вернули матери.
В порту под открытым небом в настоящее время проживают более 4, 7 тыс. мигрантов. Подавляющее большинство из них не хочет перебираться в специально обустроенные лагеря, опасаясь ограничений.
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