В Греции произошли столкновения во время эвакуации палаточного лагеря мигрантов

Мигрантов собирались перевезти в специально построенные лагеря близи Афин, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Ekathimerini. Сообщается, что люди также проводили сидячую акцию протеста в порту с требованием открыть северную границу страны.

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Один из протестующих угрожал бросить младенцем в чиновников береговой охраны, которые помешали ему разгромить один из припаркованных автомобилей. В конце концов, ребенка вернули матери.

В порту под открытым небом в настоящее время проживают более 4, 7 тыс. мигрантов. Подавляющее большинство из них не хочет перебираться в специально обустроенные лагеря, опасаясь ограничений.