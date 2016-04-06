В результате спецоперации в Афганистане убиты 25 боевиков ИГ
16:02, 06 апреля 2016Мир
155 0
На востоке Афганистана в провинции Нангархар ликвидированы по меньшей мере 25 джихадистов «Исламского государства» (ИГ).
REUTERS
По данным афганских СМИ, накануне прошла спецоперация в уезде Кот.
Жертвами рейда стали 19 террористов. Как уточнили в полиции, 15 боевиков получили ранения, пишет Росбалт.
В ходе удара по позициям исламистов с беспилотника США в уезде Ачин погибли шесть боевиков ИГ.
Читайте такжеВ здание парламента Афганистана попала ракета (фото)
Как сообщал УНИАН, в Афганистане потери среди гражданского населения в результате боевых действий в 2015 году достигли рекордного уровня и повышаются седьмой год подряд.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter