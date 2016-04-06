В результате спецоперации в Афганистане убиты 25 боевиков ИГ

16:02, 06 апреля 2016
Мир
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На востоке Афганистана в провинции Нангархар ликвидированы по меньшей мере 25 джихадистов «Исламского государства» (ИГ).

REUTERS

По данным афганских СМИ, накануне прошла спецоперация в уезде Кот.

Жертвами рейда стали 19 террористов. Как уточнили в полиции, 15 боевиков получили ранения, пишет Росбалт.

В ходе удара по позициям исламистов с беспилотника США в уезде Ачин погибли шесть боевиков ИГ.

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Как сообщал УНИАН, в Афганистане потери среди гражданского населения в результате боевых действий в 2015 году достигли рекордного уровня и повышаются седьмой год подряд.

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