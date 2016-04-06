В Сирии уничтожен боевик-каннибал "Фронта ан-Нусра"

Боец связанной с "Аль-Каидой" террористической группировки "Фронт ан-Нусра", который стал известен после того, как "съел" сердце убитого солдата правительственной армии, был уничтожен. Об этом сообщает Daily Mail.

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В сети появились фотографии, на которых запечатлено тело мертвого Абу Саккара. При этом однозначной информации о причинах смерти пока нет. Согласно одним источникам, его убили военные Асада, согласно другим – боевики повстанческих группировок. Известно, что "боец-каннибал" погиб на северо-западе провинции Латакия, где продолжаются столкновения между правительственными силами Асада и вооруженными группировками.

Напомним, Саккар "прославился" после того, как в 2013 году в сети появилось видео, на котором он вырезает и откусывает часть сердца убитого солдата сирийской правительственной армии.

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