Боевики "Ан-Нусры" взяли в плен пилота сбитого сирийского самолета - BBC
14:35, 06 апреля 2016Мир
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Афиллированная с "Аль-Каидой" террористическая группировка заявила, что взяла в плен катапультировавшегося пилота сбитого вчера самолета армии Асада.
Очевидцы фотографируются на фоне сбитого под Алеппо самолета / @Mr_Ghostly
"Фронт Ан-Нусра" заявил о пленении пилота сбитого самолета сирийской армии. Поддерживающие исламистов пользователи опубликовали в Twitter и Telegram в подтверждение этого видеозапись, сообщает Русская служба BBC.
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Отмечается, что на коротком ролике человек, возможно являющийся пилотом сбитого вчера самолета, называет свое имя и говорит, что он из провинции Латакия.
Ранее сирийские власти подтвердили информацию о том, что один из их военных самолетов 5 апреля был сбит под Алеппо. Уже тогда в соцсетях ширились сообщения о том, что пилот попал в плен террористов.
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