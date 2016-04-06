Боевики "Ан-Нусры" взяли в плен пилота сбитого сирийского самолета - BBC

"Фронт Ан-Нусра" заявил о пленении пилота сбитого самолета сирийской армии. Поддерживающие исламистов пользователи опубликовали в Twitter и Telegram в подтверждение этого видеозапись, сообщает Русская служба BBC.

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Отмечается, что на коротком ролике человек, возможно являющийся пилотом сбитого вчера самолета, называет свое имя и говорит, что он из провинции Латакия.

Ранее сирийские власти подтвердили информацию о том, что один из их военных самолетов 5 апреля был сбит под Алеппо. Уже тогда в соцсетях ширились сообщения о том, что пилот попал в плен террористов.