WikiLeaks назвал "панамский скандал" атакой на Путина со стороны правительства США
Сайт WikiLeaks, занимающийся публикацией утечек официальных документов из разных стран, в своем официальном "Твиттере" выразил сомнение в объективности авторов расследования об офшорах высокопоставленных чиновников со всего мира и их окружения.
В частности, WikiLeaks обращает внимание на то, что Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) финансируется в том числе агентством США по международному развитию (USAID) и Фондом Сороса.
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Именно OCCRP занимался изучением документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые легли в основу расследования об офшорных компаниях мировых лидеров и их приближенных, передает Русская служба ВВС.
WikiLeaks отмечает, что значительная часть расследования посвящена России и странам постсоветского пространства, в связи с чем считает подозрительным его финансирование со стороны американских структур.
"Возможно, американский OCCRP делает хорошую работу, но прямое финансирование атаки на Путина со стороны правительства США всерьез подрывает доверие к ней", – говорится в "Твиттере" WikiLeaks.