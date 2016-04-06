WikiLeaks назвал "панамский скандал" атакой на Путина со стороны правительства США

В частности, WikiLeaks обращает внимание на то, что Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) финансируется в том числе агентством США по международному развитию (USAID) и Фондом Сороса.

Читайте такжеПорошенко намерен сделать невозможным использование офшорных счетов в Украине

Именно OCCRP занимался изучением документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые легли в основу расследования об офшорных компаниях мировых лидеров и их приближенных, передает Русская служба ВВС.

WikiLeaks отмечает, что значительная часть расследования посвящена России и странам постсоветского пространства, в связи с чем считает подозрительным его финансирование со стороны американских структур.

"Возможно, американский OCCRP делает хорошую работу, но прямое финансирование атаки на Путина со стороны правительства США всерьез подрывает доверие к ней", – говорится в "Твиттере" WikiLeaks.