Турция начала расследование утечки данных 50 миллионов граждан
13:20, 06 апреля 2016Мир
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Генеральная прокуратура Турции начала расследование в связи с утечкой данных почти 50 млн граждан страны.
REUTERS
Министр юстиции страны Бекир Боздаг пообещал, что Турция будет делать больше для того, чтобы защитить персональные данные своих граждан, передает "ЕвроПравда" со ссылкой Daily Sabah.
Читайте такжеХакеры выложили базу с данными 50 миллионов граждан Турции, в том числе президента и премьера
Как сообщал УНИАН, 5 апреля хакеры выложили в интернет персональные данные почти 50 млн граждан Турции. В общем база имеет 49 611 709 записей и содержит такую информацию, как национальные идентификационные номера, адреса, даты рождения и имена родителей. Также в этой базе есть данные президента и прим'єра страны.
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