В Кремле готовы к посредническим шагам в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Республики Армении Сержем Саргсяном.

"Подробно обсуждено последнее развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Выразив серьёзную обеспокоенность в связи с широкомасштабными вооружёнными столкновениями, которые привели к многочисленным жертвам, Владимир Путин призвал обе стороны в срочном порядке обеспечить полное прекращение боевых действий и соблюдение режима перемирия. Отмечено, что Россия осуществляет и будет осуществлять необходимые посреднические шаги, призванные способствовать нормализации обстановки", - говорится в сообщении.

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Кроме того, подчёркнута важность возобновления при содействии Минской группы ОБСЕ переговорного процесса между Ереваном и Баку в целях дальнейшего поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы.