Генпрокуратура РФ обещает проверить информацию об офшорах росийских чиновников

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что проверяться будет в первую очередь соответствие действий упомянутых в СМИ россиян нормам российского права и основам международного права, а также международным обязательствам России в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег, передает Би-би-си.

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Информация, касающаяся офшорных компаний, некоторые из которых могут быть подконтрольны россиянам, появились в крупнейших мировых СМИ вечером 3 апреля. Они были основаны на попавших к журналистам документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Согласно материалам Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Среди клиентов компании упоминаются нынешние и бывшие главы государств, среди которых значится и Владимир Путин.

Кроме того, российские СМИ нашли в документах имена еще нескольких россиян, в том числе губернаторов, министров и высокопоставленных сотрудников силовых ведомств.