"Я был огорчен": Эрдоган обиделся на Обаму из-за критики "за спиной"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул президента США Бараку Обаму в том, что тот «за его спиной» высказывает критические заявления по поводу свободы прессы в Турции. Заявление турецкого президента было сделано журналистам в Вашингтоне, где проходил саммит по ядерной безопасности, сообщает РБК со ссылкой на турецкое издание Hurriyet daily.

В минувшую пятницу Обама по итогам саммита заявил журналистам, что обеспокоен ситуацией со свободой прессы в Турции. Он отметил, что «Турция всегда была страной, где глубокая вера шла бок о бок с современностью и возрастающей открытостью». «И это есть то наследие, которому должен следовать (Эрдоган), а не стратегии репрессий и подавления демократических дебатов», — сказал Обама. Он добавил, что высказал турецкому коллеге эти свои соображения.

Эрдоган в свою очередь заявил, что подобных замечаний со стороны Обамы в свой адрес он не получал. «Я был огорчен тем, что такого рода заявление было сделано за моей спиной. Эти вопросы во время встречи с господином Обамой не поднимались», — сказал Эрдоган.

«Мне не говорили о подобных вещах. Кроме того, в наших предыдущих телефонных разговорах (с Обамой) мы договорились, что разговор лицом к лицу куда более полезен, чем говорить через прессу», — добавил он.

Эрдоган подчеркнул, что необходимо различать критику и оскорбление. По его словам, в заголовках некоторых турецких газет президента называют «убийцей и грабителем», а также звучат угрозы. «Газеты и журналы, которые позволят себе эти оскорбления, все еще продолжают выходить в печать», – заметил он. «Если бы было правдой то, что в Турции диктатура, то такие публикации разве могли бы выйти?», – задался вопросом турецкий лидер.

«Такие оскорбления и угрозы не допускаются на Западе» — добавил он. «Если бы Обама поставил эти вопросы (о свободе прессы) на повестке дня во время нашей встречи, то я бы объяснил ему все в примерах», — заключил Эрдоган.