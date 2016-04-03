В промзоне на юго-западе Франции прогремели взрывы (фото)
В промышленной зоне Бассенс к северу от Бордо, в департаменте Жиронда, на юго-западе Франции прогремели взрывы.
Сначала возникло возгорание, которое привело к взрыву двух-трех автоцистерн, предназначенных для перевозки опасных химических веществ. Автоцистерны принадлежат компании CD Trans, которая специализируется на перевозках опасных материалов.
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В результате взрывов пострадали двое пожарных.
Люди с места происшествия эвакуированы. Район, где произошли взрывы, оцеплен.
О причинах, которые привели к возгоранию, не сообщается. Также французские СМИ и власти не говорят, были ли цистерны пустыми, а если нет, то что в них перевозилось.
Напомним, 1 апреля в центре Парижа прогремел взрыв, пострадали 5 человек. Несколько улиц были эвакуированы после большого взрыва газа в центре Парижа.
Вскоре СМИ показали видео с места происшествия.