В промзоне на юго-западе Франции прогремели взрывы (фото)

Инцидент произошел в 6:40 по местному времени воскресенья (7:40 по Киеву), передает РБК со ссылкой на Le Figaro.

Сначала возникло возгорание, которое привело к взрыву двух-трех автоцистерн, предназначенных для перевозки опасных химических веществ. Автоцистерны принадлежат компании CD Trans, которая специализируется на перевозках опасных материалов.

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В результате взрывов пострадали двое пожарных.

Люди с места происшествия эвакуированы. Район, где произошли взрывы, оцеплен.

О причинах, которые привели к возгоранию, не сообщается. Также французские СМИ и власти не говорят, были ли цистерны пустыми, а если нет, то что в них перевозилось.

Напомним, 1 апреля в центре Парижа прогремел взрыв, пострадали 5 человек. Несколько улиц были эвакуированы после большого взрыва газа в центре Парижа.

Вскоре СМИ показали видео с места происшествия.