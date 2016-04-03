Серия терактов в Брюсселе: аэропорт "Завентем" открыли для пассажиров

Как передает ВВС, первыми из аэропорта вылетят рейсы авиакомпании Brussels Airlines до Фаро, Афин и Турина.

На входе в аэропорт будут усилены меры безопасности: полиция планирует осуществлять досмотр всех пассажиров и багажа.

Возобновление работы аэропорта было запланировано ранее, однако его откладывали из-за забастовки работников полиции.

Главным условием правоохранителей было усиление мер безопасности на территории аэропорта.

Представители профсоюзов полиции неоднократно заявляли о неадекватно низком уровне безопасности в аэропорту.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе произошло три взрыва: два в аэропорту и в метро. Более 30 человек погибли, более 300 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".