Серия терактов в Брюсселе: аэропорт "Завентем" открыли для пассажиров
Закрытый после терактов 22 марта аэропорт Брюсселя "Завентем" вновь открыт для пассажиров.
Как передает ВВС, первыми из аэропорта вылетят рейсы авиакомпании Brussels Airlines до Фаро, Афин и Турина.
На входе в аэропорт будут усилены меры безопасности: полиция планирует осуществлять досмотр всех пассажиров и багажа.
Возобновление работы аэропорта было запланировано ранее, однако его откладывали из-за забастовки работников полиции.
Главным условием правоохранителей было усиление мер безопасности на территории аэропорта.
Представители профсоюзов полиции неоднократно заявляли о неадекватно низком уровне безопасности в аэропорту.
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Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе произошло три взрыва: два в аэропорту и в метро. Более 30 человек погибли, более 300 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".