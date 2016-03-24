Основной целью "бельгийских террористов" должны были стать АЭС - СМИ

Об этом пишет в четверг газета Derner er, сообщает ТАСС.

"Арест Абдеслама обезглавил брюссельскую террористическую ячейку и позволил избежать гораздо более масштабных терактов, одной из целей которых должны были стать бельгийские атомные электростанции", - сообщила газета, со ссылкой на источники в силовых структурах.

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"Смертники братья Бакрауи, которые привели в действие бомбы в аэропорту и в метро Брюсселя, были именно теми двумя неназванными лицами, которые в декабре установили скрытую камеру перед домом руководителя бельгийской атомной программы. Кроме того, именно им принадлежат видеозаписи подходов к дому и маршрутов движения этого человека продолжительностью несколько десятков часов, которые полицейские обнаружили в ходе антитеррористической операции в квартире другого члена этой же террористической ячейки и подозреваемого в парижских терактах Мухамеда Баккали", - отмечает газета.

"Сегодня данные следствия свидетельствуют, что именно братья Бакрауи осуществляли эту съемку", - подчеркивает Derner er.

Помимо этого газета напоминает, что именно АЭС "Тианж" на юге Бельгии стала одним из объектов, эвакуированных властями сразу после взрывов в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе состоялась серия терактов. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека. Позже трех причастных к атаке людейзадержали в Баварии. Еще двух мужчин арестовали вчера неподалеку от метро "Маальбек", где произошел один из взрывов.