Азербайджан заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе стабилизировалась

Обстановка на линии соприкосновения армий Азербайджана и Армении стабильна, перестрелка закончилась. Об этом сообщил глава пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, передает местное агентство Trend.

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По словам министра, в результате ответного огня ВС Азербайджана обстрел был подавлен, перестрелка пока прекратилась. Также в Азербайджане был созван Совет безопасности при президенте.

При этом в Нагорном Карабахе заявляют о противоположном. Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ, боевые действия продолжаются на юго-востоке и севере Нагорного Карабаха.

Как сообщалось, ситуация в регионе резко обострилась в ночь на субботу.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и другую крупнокалиберное оружие. По данным азербайджанского ведомства, обстрел также велся по ряду жилых кварталов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, поэтому было решено применить меры.

Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую армию в наступлении по использованию артиллерии, бронетехники и авиации. Армянская сторона сообщает, что ракетный обстрел со стороны Азербайджана велся не только по оборонительным позициям военных, но и по населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди военных и гражданских с обеих сторон.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан потерял контроль над территорией и гибели около 30 тысяч человек.