Нагорный Карабах: Азербайджан назвал условие урегулирования конфликта

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха должен быть решен с сохранением территориальной целостности Азербайджана. Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на Саммите по ядерной безопасности в США, передают "РИА Новости".

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"К сожалению, Армения постоянно выдвигает условия для освобождения оккупированных территорий. Мы будем продолжать усилия по мирному урегулированию конфликта. Но конфликт должен найти решение на основе территориальной целостности Азербайджана", — подчеркнул Алиев.

Он напомнил, что Совбез ООН принял четыре резолюции в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе: "Но эти резолюции остаются на бумаге. Повторяю, эти резолюции требуют незамедлительного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с нашей территории. Тем не менее, оккупация наших земель продолжается уже более 20 лет".

Как сообщалось, ситуация в регионе резко обострилась в ночь на субботу.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и другую крупнокалиберное оружие. По данным азербайджанского ведомства, обстрел также велся по ряду жилых кварталов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, поэтому было решено применить меры.

Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую армию в наступлении по использованию артиллерии, бронетехники и авиации. Армянская сторона сообщает, что ракетный обстрел со стороны Азербайджана велся не только по оборонительным позициям военных, но и по населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди военных и гражданских с обеих сторон. Но точное их количество пока не сообщают.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан потерял контроль над территорией и гибели около 30 тысяч человек.