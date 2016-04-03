Канада частично возобновит контакты с Россией - премьер

Часть контактов Канады с Россией будут восстановлены. Об этом во время саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает "Голос Америки".

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"У Канады большая поддержка Украины. Наша позиция четкая и непоколебимая: мы выступаем против нелегальной и незаконной территориальной экспансии, которую осуществляет Россия в Украине. И мы поддерживаем наших украинских друзей. Да, мы заявили, что мы начнем контактировать с Россией по ряду вопросов, начиная с Арктики и других вопросов, но часть этих контактов – это при каждой возможности четко заявлять, что мы решительны в нашей поддержке Украины и будем оставаться на этой позиции", - заявил премьер-министр Канады.

Ранее глава МИД страны Стефан Дион высказывался, что политика изоляции России не будет иметь положительных последствий и заявил о необходимости возобновить диалог с Россией.

Напомним, 18 марта правительство Канады ввело дополнительные экономические санкции в отношении России. В санкционный список попали 10 юридических и 2 физических лица, активы которых будут заморожены, также они не смогут осуществлять экономическую деятельность.

Отмечается, что дополнительные санкции были введены, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения.