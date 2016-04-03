ООН призывает к мирному урегулированию в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун глубоко обеспокоен эскалацией конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и призывает все уполномоченные стороны немедленно прекратить боевые действия. Об этом говорится в его заявлении, обнародованном пресс-службой ООН.

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"Генеральный секретарь призывает всех участников конфликта немедленно прекратить боевые действия, вернуться к режиму тишины и принять меры по урегулированию ситуации", - сказано в сообщении.

Также Пан Ги Мун подтвердил полную поддержку усилий Минской группы ОБСЕ и других сторон, которые будут действовать в целях мирного урегулирования этой опасной ситуации.

Как сообщалось, ситуация в регионе резко обострилась в ночь на 2 апреля.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и другую крупнокалиберное оружие. По данным азербайджанского ведомства, обстрел также велся по ряду жилых кварталов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, поэтому было решено применить меры.

Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую армию в наступлении по использованию артиллерии, бронетехники и авиации. Армянская сторона сообщает, что ракетный обстрел со стороны Азербайджана велся не только по оборонительных позициях военных, но и по населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди военных и гражданских с обеих сторон. Но точное их количество пока не сообщают.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан потерял контроль над территорией и гибели около 30 тысяч человек.