Госсекретарь США сравнил коалицию против ИГИЛ с антигитлеровской

Такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Россия 24", передает РБК.

"Мир столкнулся с кризисом небывалых масштабов. В прошлом веке, когда Советский Союз и США вместе воевали во Второй мировой войне и когда Россия потеряла жизни 30 миллионов человек - это был исключительный вклад в борьбу с фашизмом", - заявил он.

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Госсекретарь отметил, что если Москва и Вашингтон смогут показать такую же общую приверженность в деле борьбы с жестоким экстремизмом, это поможет внести значительный совместный вклад в историю. "И я полагаю, это и должно лечь в основу наших общих усилий", - заключил он.

Ранее Лавров сообщил, что Россия и США согласились продвигать прямые переговоры между представителями сирийских властей и оппозиции в Женеве.