На юге Турции произошел взрыв, погибли 4 полицейских - СМИ
18:59, 31 марта 2016Мир
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На юге Турции в провинции Диярбакыр возле автовокзала результате взрыва автомобиля погибли 4 полицейских.
Террористы взорвали бомбу в автомобиле / flickr.com/photos/nicokaiser
Об этом сообщает турецкое издание The Sabah Daily со ссылкой на источники в силах безопасности Турции.
Около 20 человек получили ранения.
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По сообщениям, взрыв устроил смертник рядом с бронированным военным автомобилем.
Утверждается, что террористы взорвали бомбу в автомобиле, когда мимо него проезжало полицейское транспортное средство.
После взрыва на место инцидента были направлены кареты скорой помощи.
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