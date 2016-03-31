На юге Турции произошел взрыв, погибли 4 полицейских - СМИ

Об этом сообщает турецкое издание The Sabah Daily со ссылкой на источники в силах безопасности Турции.

Около 20 человек получили ранения.

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По сообщениям, взрыв устроил смертник рядом с бронированным военным автомобилем.

Утверждается, что террористы взорвали бомбу в автомобиле, когда мимо него проезжало полицейское транспортное средство.

После взрыва на место инцидента были направлены кареты скорой помощи.