На юге Турции произошел взрыв, погибли 4 полицейских - СМИ

18:59, 31 марта 2016
Мир
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На юге Турции в провинции Диярбакыр возле автовокзала результате взрыва автомобиля погибли 4 полицейских.

flickr.com/photos/nicokaiser

Об этом сообщает турецкое издание The Sabah Daily со ссылкой на источники в силах безопасности Турции.

Около 20 человек получили ранения.

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По сообщениям, взрыв устроил смертник рядом с бронированным военным автомобилем.

Утверждается, что террористы взорвали бомбу в автомобиле, когда мимо него проезжало полицейское транспортное средство.

После взрыва на место инцидента были направлены кареты скорой помощи.

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