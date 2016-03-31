Трамп уточнил высказывание о незаконных абортах: наказывать нужно не женщин, а врачей

В частности, Трамп, заявил, что решения о запрете или легализации абортов должны принимать власти отдельных штатов, а не федеральная власть, так как вопрос этот, по его словам, неоднозначный. При этом ранее он говорил, что в целом поддерживает идею запрета абортов в США, передает Русская служба Би-Би-Си.

Кроме того, Трамп изменил свое мнение о том, кто должен нести уголовную ответственность за незаконное проведение абортов в случае их запрета. Если первоначально он высказывался наказание для самих женщин, которые пошли на такой шаг, то теперь он выступает за привлечение к ответственности врачей, согласившихся провести подпольную операцию.

"Моя позиция неизменна: как и Рональд Рейган, я выступаю за жизнь, но, с некоторыми исключениями", - сказал Трамп.

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Сторонники абортов посчитали такую позицию нарушением права женщин распоряжаться собственным телом.

В свою очередь, противники абортов высказали недовольство намерением Трампа наказывать за них женщин. Традиционно активисты, выступающие против абортов, призывают возлагать ответственность не на женщин, а на врачей, которые проводят операцию.

По словам Трампа, в прошлом он был ярым сторонником абортов, однако с той поры, сказал он, его мнение по этому вопросу претерпело эволюцию.

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Ранее УНИАН сообщал, что миллиардер Дональд Трамп, претендующий на право выдвинуться в президенты США от Республиканской партии, предложил наказывать женщин за аборты, в случае если они станут нелегальными в США. Также он сказал, что поддерживает запрет на аборты за некоторыми исключениями.