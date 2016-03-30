Угроза и вызов всему миру: глава МИД Британии охарактеризовал поведение России
Поведение России на мировой арене представляет собой "угрозу и вызов".
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд, передает Русская служба Би-би-си.
"Россия игнорирует общепринятые нормы поведения и нарушает правила, сложившиеся в системе международных отношений. Это представляет собой угрозу и вызов для всех нас", - сказал Хэммонд на пресс-конференции в Грузии.
Министр заявил, что Британия продолжит выступать за восстановление территориальной целостности Грузии и напомнил, что вопрос статуса непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия по-прежнему остается неразрешенными.
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"Мы не забыли, что конфликты в Абхазии и Южной Осетии остаются неразрешенными. Великобритания остается верной идее независимости и территориальной целостности Грузии. Британия всегда ясно говорила, что такие страны, как Грузия, должны иметь возможность выбирать свое будущее сами, без внешнего влияния", - сказал Хэммонд.
Напомним, ранее Хэммонд заявлял, что страны Запада находятся в более проигрышной позиции по сравнению с Россией, поскольку воплощение каждого принятого решения растягивается на длительное время.