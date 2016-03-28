В РФ допускают введение внешнего управления в оккупированном Крыму - СМИ

Российские власти не исключают, что в оккупированном Крыму может быть введено внешнее федеральное управление. Так вице-премьер РФ Дмитрий Козак отреагировал на заявление "главы" Крыма Сергея Аксенова о том, что он готов нести личную ответственность за ФЦП (Федеральную целевую программу) развития полуострова, если субъекту будут полностью переданы полномочия по распределению бюджетных средств. Об этом со ссылкой на источник в правительстве РФ пишет "Коммерсантъ".

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Собеседник издания отметил, что предложение главы Крыма о назначении ответственного за ФЦП невозможно.

"Такого решения не может быть в соответствии с законодательством и с точки зрения здравого смысла, несмотря на претензию Аксенова. Если только не вводить внешнее федеральное управление в Крыму. Последнее возможно, но решения такого пока нет",— об этом, по словам источника, говорил Дмитрий Козак.

Сообщается, что Аксенов заявил о необходимости определить ответственного за реализацию мероприятий ФПЦ после заявления Дмитрия Козака 19 марта о том, что "правительство" Крыма будет нести ответственность за строительство автодороги "Таврида" на полуострове. Разобраться с ее строительством, сроки проектирования которой были сорваны, ранее потребовал Владимир Путин.