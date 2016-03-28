Теракт в Пакистане: Стали известны подробности о личности смертника

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Смертник был идентифицирован как Юсуф, сын Гулама Фарида, который родился 1 января 1988 года и жил в городе Музаффаргарх в провинции Пенджаб в Пакистане.

Читайте такжеThe New York Times: США расширяют борьбу против ИГИЛ при помощи атак в Афганистане

Согласно источникам, знакомым с ходом расследования, 28-летний смертник проживал в районе Фатах Сухрани города Музаффаргарх. Предварительные данные расследования свидетельствуют, что Юсуф в течение восьми лет преподавал в духовном училище в Лахоре после того, как получил религиозное образование в городе Дера Гази Хане в Пенджабе.

Антитеррористический департамент полиции провел рейд, в ходе которого были задержаны 15 подозреваемых в причастности к теракту. В их числе – трое братьев Юсуфа.

Число жертв воскресного теракта в пакистанском городе Лахор возросло до 72, 315 получили ранения.