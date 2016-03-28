Число жертв взрыва в Пакистане достигло 70 человек, 29 из которых - дети

Ранее заместитель комиссара полиции Мохаммад Усман заявил, что число людей, получивших ранения, превысило 190, передает Би-би-си.

Взрыв произошел в воскресенье утром, в районе автостоянки рядом с парком Гульшан-и-Икбал в центре города, в нескольких метрах от детской игровой площадки с качелями.

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В этом месте находилось много местных христиан, которые собрались целыми семьями, чтобы отметить Пасху.

Ответственность за это нападение взяло на себя движение "Талибан", причем представитель талибов особо подчеркнул, что акция преднамеренно была осуществлена в той части города, где проживает много христиан.

Все больницы в Лахоре переведены на режим чрезвычайной работы. Для контроля безопасности в регион введена армия.

Региональные власти объявили траур, который должен продлиться три дня.