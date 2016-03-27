Правоохранители разыскивают еще 8 пособников террористов, осуществивших взрывы в Париже и Брюсселе - CМИ

Эти исламисты, преимущественно граждане Франции и Бельгии, предположительно находятся либо в Сирии, либо скрываются где-то в Европе, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на еженедельник Welt am Sonntag.

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Находящиеся в розыске экстремисты являются контактными персонами предполагаемого координатора парижских терактов Абдельхамида Абауда и арестованного в Бельгии пособника террористов Салаха Абдеслама.

Еще в 2015 году джихадисты Реда Хаме и Николя Моро, задержанные французскими спецслужбами, предупреждали о том, что группировка "Исламское государство" (ИГ) готовит теракты. Эти исламисты прошли подготовку в лагерях ИГ в Сирии и вернулись во Францию.

На допросах в июне и августе 2015 года они предупредили о "подготовке крупных терактов в Европе".

Как сообщалось, в результате терактов в Париже 13 ноября 2015 года погибли 130 человек.

В Брюсселе 22 марта 2016 года три взрыва унесли жизни 31 человека, ранения получили около 300.

По данным СМИ, в связи с терактами в Брюсселе по состоянию на 25 марта были задержаны 10 подозреваемых в Бельгии, Германии и Франции.