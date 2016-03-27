Кэмерон призвал встать на защиту христианских ценностей перед угрозой терроризма
11:57, 27 марта 2016Мир
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в своем пасхальном послании заявил, что Британия перед лицом угрозы терроризма должна единым фронтом встать на защиту христианских ценностей.
REUTERS
По словам Дэвида Кэмерона, Великобритании следует гордиться тем, что она "является христианской страной, исповедующей христианские ценности", передает Би-би-си.
Читайте такжеПапа Римский в пасхальном обращении призвал людей победить пессимизм и страх"Эти ценности находят отклик в душе каждого в Британии, представителей всех вероисповеданий, а также неверующих", - считает премьер-министр.
"Когда террористы пытаются разрушить наш образ жизни, как они попытались это сделать вновь столь подлым образом в Брюсселе на этой неделе, мы должны встать единым фронтом и продемонстрировать, что нас террором запугать не удастся никогда", - сказал Дэвид Кэмерон.
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