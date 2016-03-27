Кэмерон призвал встать на защиту христианских ценностей перед угрозой терроризма

По словам Дэвида Кэмерона, Великобритании следует гордиться тем, что она "является христианской страной, исповедующей христианские ценности", передает Би-би-си.

Читайте такжеПапа Римский в пасхальном обращении призвал людей победить пессимизм и страх"Эти ценности находят отклик в душе каждого в Британии, представителей всех вероисповеданий, а также неверующих", - считает премьер-министр.

"Когда террористы пытаются разрушить наш образ жизни, как они попытались это сделать вновь столь подлым образом в Брюсселе на этой неделе, мы должны встать единым фронтом и продемонстрировать, что нас террором запугать не удастся никогда", - сказал Дэвид Кэмерон.