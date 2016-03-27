В США отменили рейс из-за пьяного пилота

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщает Bloomberg.

Имя пилота не разглашается. Отмечается лишь, что в его крови было обнаружено повышенное содержание алкоголя. Пилот был задержан на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Детройта.

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«Рейс 736 был отменен, и мы размещаем наших клиентов на другие рейсы», - заявила агентству пресс-секретарь авиакомпании Лора Недбэл.

«Это серьезный вопрос, и мы оказываем содействие местным правоохранительным органам и Федеральному управлению гражданской авиации в расследовании этого случая», - добавила собеседница агентства. Она отказалась уточнить, каким может быть наказание для пилота, если подтвердится, что он находился в состоянии опьянения перед рейсом.