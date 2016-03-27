В Туркмении началась внезапная проверка боеготовности войск

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.

Согласно приказу, был развернут военный штаб, в состояние боевой готовности были приведены воинские части Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, войск ПВО и Военно-морских сил. Перед военным руководством страны была поставлена задача провести показательные тактические учения с боевыми стрельбами.

Читайте такжеСтраны Балтии начали строительство заборов на границах

В проверке участвуют имеющиеся у Туркменистана самолеты, вертолеты, беспилотники, боевые корабли и корабли обеспечения. Ракетно-артиллерийское вооружение, военная и специальная техника, находящаяся на длительном хранении, была расконсервирована и также задействована в проверке.

Главная цель внезапной проверки – отработать совместные действия всех родов войск и получить навыки боевой стрельбы. В сообщении телевидения отмечается, части национальной армии начали совершать марш в учебные центры.

Читайте такжеСША и Южная Корея проводят крупнейшие в истории совместные военные учения (фото)

Как отмечают эксперты, главная военная угроза для Туркменистана, как и для всех стран Центральноазиатского региона, исходит от террористических группировок. В этой связи в ходе военно-тактических учений в Туркмении отрабатываются сценарии отражения нападения террористических бандгрупп и их уничтожение, а также освобождения заложников, захваченных террористами.