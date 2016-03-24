Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать на майские праздники

Об этом говорится в решении Кабмина.

Отмечается, что в этом году на 1 мая приходится День международной солидарности трудящихся и Пасха.

Читайте такжеКабмин утвердил даты, которые будут рабочими днями вместо Рождества, 8 марта и Дня Конституции

Таким образом, 1 и 2 мая - государственные выходные, но 1 мая - воскресенье, поэтому 3 мая украинцев ждет дополнительный выходной.