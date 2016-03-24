Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать на майские праздники

10:59, 24 марта 2016
Общество
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На майские праздники украинцы будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая. 

УНИАН

Об этом говорится в решении Кабмина.

Отмечается, что в этом году на 1 мая приходится День международной солидарности трудящихся и Пасха.

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Таким образом, 1 и 2 мая - государственные выходные, но 1 мая - воскресенье, поэтому 3 мая украинцев ждет дополнительный выходной.

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