Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать на майские праздники
10:59, 24 марта 2016Общество
9775 0
На майские праздники украинцы будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая.
Украинцы будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая / Фото УНИАН
Об этом говорится в решении Кабмина.
Отмечается, что в этом году на 1 мая приходится День международной солидарности трудящихся и Пасха.
Читайте такжеКабмин утвердил даты, которые будут рабочими днями вместо Рождества, 8 марта и Дня Конституции
Таким образом, 1 и 2 мая - государственные выходные, но 1 мая - воскресенье, поэтому 3 мая украинцев ждет дополнительный выходной.
Как будут отдыхать на майские в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter