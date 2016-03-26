Легендарная британская рок-группа Rolling Stones впервые выступила на Кубе (фото)

Легендарная британская рок-группа Rolling Stones впервые выступила на Кубе, собрав на свой бесплатный концерт сотни тысяч зрителей.

Кубинцы начали собираться в огромном спортивном комплексе "Сьюдад Депортиво" в Гаване за много часов до начала концерта, который на Кубе уже называют историческим, передает Русская служба Би-би-си.

Популярных музыкантов такого масштаба не бывало на Кубе никогда с тех пор, как лидер кубинской революции Фидель Кастро в 1961 году фактически запретил на острове рок-музыку, назвав ее подрывной и декадентской.

Точно оценить число пришедших на выступление "роллингов" не представляется возможным, однако власти оценивают вместительность "Сьюдад Депортиво" в полмиллиона человек - и спортивный комплекс был практически заполнен до отказа.

По другим оценкам, зрителей было все же меньше - около 200 тысяч.

Концерт Rolling Stones, который многие считают еще одной приметой стремительных перемен на Кубе, прошел спустя три дня после столь же исторического визита на остров президента США Барака Обамы - первого посещения Кубы американским президентом почти за 90 лет.